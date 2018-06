Sampaoli: „Man wird behandelt wie ein Krimineller“

Argentiniens Fußball-Nationaltrainer Jorge Sampaoli hat sich nach der Kritik in den vergangenen Tagen den Umgang in den sozialen Medien beklagt. „Manchmal wird man dort behandelt wie ein Krimineller“, sagte der 58-Jährige am Montagabend. Am Dienstag steigt das entscheidende WM-Gruppenspiel gegen Nigeria in St. Petersburg (20 Uhr).