Mehrere Verkehrsunfälle fordern sechs Verletzte

Moped krachte in Pkw

In Dellach im Drautal wurden hingegen zwei 15-jährige Mädchen aus Irschen verletzt. Eine Moped-Lenkerin fuhr dort mit ihrer gleichaltrigen Freundin am Sozius auf der Gemeindestraße in Richtung Dellach, als sie auf einer Kreuzung seitlich mit einem Pkw kollidierte. „Die beiden Mädchen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung in das BKH Lienz eingeliefert. Die Lenkerin des PKW blieb zwar unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock und musste ebenfalls ins Spital eingeliefert werden“, so ein Polizist.