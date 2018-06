Kopfsprung in See: Wiener (35) schwer verletzt

Ein 35-Jähriger hat sich am Samstag bei einem Sprung in den Neusiedler See schwer verletzt. Der Wiener wollte in Podersdorf ein auf Grund gelaufenes Boot aus dem Schlamm schieben. Er sprang kopfüber ins Wasser und tauchte nicht mehr auf. Freunde retteten ihn vor dem Ertrinken. Der Mann war laut Polizei vorübergehend bewusstlos, er wurde in ein Wiener Spital geflogen.