„Kaum jemand weiß, was ich durchgemacht habe!“

Nix da, kontert Neymar jetzt. „In meinem Leben ist bisher nichts einfach verlaufen. Kaum einer weiß, was ich durchgemacht habe.“ Konkreter wird der Super-Zangler nicht. Dafür noch offensiver: „Reden kann jeder, selbst ein Papagei.“ Die Neymar-Show geht also in die Verlängerung.