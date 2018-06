Anhalterin Sophia vermisst: Lkw-Fahrer als Täter?

Weibliche Leiche entdeckt - Ermittler denken, es ist Sophia

Die Polizei machte den Verdächtigen dank GPS- und Maut-Daten ausfindig. Laut „Bild“ ist er ein 41-jähriger Familienvater mit vier Kindern. Er wurde im andalusischem Jaen verhaftet und sitzt in Madrid in Untersuchungshaft. Er stimmte einer Überstellung nach Deutschland zu. Mysteriös: Sein Lastwagen soll „Bild“ zufolge ausgebrannt sein. Eine weibliche Leiche wurde mittlerweile in Spanien entdeckt - die Ermittler prüfen nun, ob es sich um Sophia handelt. Laut deutschen Medien weise vieles darauf hin, dass es der Körper der 28-Jährige sein könnte. Ein DNA-Test soll Klarheit bringen.