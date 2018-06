Mädchen (16) nachts vor Schule brutal erschlagen

Die Leiche des Mädchens war am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr nahe der Adolf-Grimme-Grundschule in Barsinghausen-Hannover von Passanten gefunden worden. Die Jugendliche war vermutlich in der Nacht auf Sonntag oder in den frühen Morgenstunden umgebracht worden. Anna Lena soll nur wenige Hundert Meter vom Fundort ihrer Leiche entfernt gewohnt haben.