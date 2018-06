„Ich hab Susanna getötet, aber nicht vergewaltigt“

„Ja, ich habe sie getötet, aber ich habe sie nicht vergewaltigt.“ Das sagt Ali B., jener irakische Flüchtling, der unter dringendem Verdacht steht, die 14-jährige Susanna aus Mainz erdrosselt und ihre Leiche in einem Erdloch verscharrt zu haben. Nach seiner Flucht in seine Heimat ist der 20-Jährige zurück in Deutschland, sitzt nun in Untersuchungshaft. In einer sechsstündigen Einvernahme schilderte er die letzten Stunden des deutschen Mädchens. Ob sich diese tatsächlich so zugetragen haben, wird eine DNA-Analyse zeigen - deren Ergebnisse stehen aber noch aus.