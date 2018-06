Spinnennetze entfernt und in die Tiefe gestürzt

Schlimm endeten am Freitag in Volders für eine 51-jährige Frau Reinigungsarbeiten in ihrem Haus in einem Obergeschoß der Tenne. Als sie um 13.50 Uhr Spinnennetze an der Decke entfernte, machte sie einen Schritt zurück. Mit fatalen Folgen: Die Frau stürzte durch ein zuvor geöffnetes Futterloch. Sie fiel rund 2,7 Meter in die Tiefe und schlug auf dem betonierten Stallboden auf. Dabei erlitt sie Verletzungen im Schulter- und Oberkörperbereich. Ihr Sohn fand sie und alarmierte die Rettung. Nach Erstversorgung wurde die Schwerverletzte in die Klinik Innsbruck eingeliefert.