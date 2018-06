Sporttag der Lehrlinge brachte Teilnehmer-Rekord

Bereits zum 55. Mal trafen sich Lehrlinge aus der gesamten Steiermark am Gelände des Sportzentrums Zeltweg um gemeinsam einen Tag im Zeichen des Sports zu verbringen. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die Jugendlichen in 25 verschiedenen Sportarten messen - von Fußball und Beachvolleyball bis hin zu Bungee Running. Mit mehr als 1500 Lehrlingen konnte ein neuer Teilnehmer-Rekord aufgestellt werden. Damit ist der Jugendsporttag das größte Sportevent für Lehrlinge in der Steiermark, freut sich Susanne Hofer, Bundesvorsitzende der Gewerkschaftsjugend.