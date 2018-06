Eine Milliarde Menschen nutzt heute Instagram

Systrom kündigte in San Francisco zudem an, dass Nutzer in dem Dienst bald Videos mit einer Länge von bis zu einer Stunde teilen können. Die IGTV-Plattform werde eine eigene Smartphone-App haben oder könne direkt auf Instagram genutzt werden, verkündete der Firmenchef. „Die Art und Weise, wie wir Videos schauen, verändert sich“, sagte er. Künftig könne jeder Nutzer eigene Videos hochladen und auch einen Kanal erstellen - damit macht Instagram dem Portal YouTube, das hierzulande jüngst mit einem Bezahldienst an den Start ging, Konkurrenz.