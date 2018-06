YouTube startet mit Musik- und Premium-Dienst

Doch auch der altbekannte YouTube-Dienst kann künftig werbefrei konsumiert werden. „YouTube Premium“ kostet 11,99 Euro im Monat; dafür erhält man YouTube Music, Videos ohne Anzeigen, ebenfalls eine Hintergrundwiedergabe und Download-Funktion. Außerdem sind alle, also auch kostenpflichtigen, Eigenproduktionen („Originals“) inkludiert. Die will YouTube kräftig ausbauen, bei der Pressekonferenz für Deutschland und Österreich am Montag wurde auch hiesiger Content in Aussicht gestellt - Details dazu gab es vorerst nicht.