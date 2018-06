So will sich VW den Pikes-Peak-Rekord holen

Das liebevoll „Race to the clouds“ genannte Event am Pikes Peak in den USA ist wohl das berühmteste Bergrennen der Welt. Mit seiner enormen Streckenlänge von rund 20 Kilometern und einem Anstieg auf 4300 Meter über Null verlangt das Asphaltband in Colorado Mensch und Maschine alles ab. Dieses Jahr greift VW mit dem „I.D. R Pikes Peak“ nach dem Klassensieg für Elektrofahrzeuge.