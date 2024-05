Das sind die fünf Trümpfe des GAK-Erfolges

17 Jahre nach dem Zwangsabstieg ist der GAK wieder zurück in der Bundesliga! Zwölf Jahre nach der Neugründung schafften die Grazer den souveränen Meistertitel in der 2. Liga. Die „Krone“ beleuchtet die Erfolgsstory der Roten Teufel, was und wer sind die Säulen des Traditionsvereins.