Zidane und Bayern: „Nein“ lässt Sportwelt rätseln

Zidane war am Wochenende einer von vielen Top-Promis in der Boxengasse in Miami gewesen. Am Samstag hatte er gar eine offizielle Funktion: als Gratulant und Trophäen-Überreicher für Max Verstappen bei dessen Sprint-Sieg. Am Rande des Renngeschehens gab er Sky ein Kurzinterview. Natürlich kam auch die Frage nach den Bayern. Ob er denn neuer Cheftrainer in München wird, wollte der Reporter wissen. Zidane antwortete irgendwas zwischen ausweichend und interpretationswürdig. „Nein, ich werde mir das Spiel in Madrid anschauen“, fiel er dem Interviewer ins Wort, der die Frage noch kaum ausformuliert hatte.