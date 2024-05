Was es mit Mythen zu Mülltrennung auf sich hat

Mythos Nummer 2: Der Müllkreislauf endet immer auf der Deponie oder in der Verbrennung – ganz im Gegenteil wird versucht, möglichst viele Wertstoffe in den Kreislauf zurückzuführen. Diese werden in modernsten Anlagen aussortiert, damit sortenreine Fraktionen entstehen. Der Restmüll, also Stoffe, die am absoluten Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind, wird verbrannt. Es entsteht thermische Energie, die in wertvolle Fernwärme verwandelt wird. Aus den Aschen und Schlacken werden in Aufbereitungsanlagen für Müllverbrennungsschlacken selbst allerkleinste Metallteile herausgefiltert und recycelt.