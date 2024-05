Kapitaler Fehler von ÖVP und SPÖ

Keine frischen oder interessanten Leute

Es ist daher ein kapitaler Fehler der früheren Großparteien, keine frischeren oder interessanteren Leute in das EU-Parlament zu schicken. So gewinnen am Ende nur jene Kräfte an Stärke, die ganz andere Interessen verfolgen und das EU-Parlament zum Einfallstor für die Feinde unserer Werte machen könnten.