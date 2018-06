Facebook-Daten zeigen Geschlechter-Ungleichheit

Die Kluft zwischen den Geschlechtern ist in Österreich größer, als sie in einem so hoch entwickelten Land sein sollte. Das fand der Wiener Komplexitätsforscher David Garcia mit Kollegen bei Facebook-Benutzerdaten heraus. An diesen Daten könne man auch gut erkennen, ob ein Land ernsthaft gegen wirtschaftliche Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen vorgeht, so die Forscher im Fachjournal „Pnas“.