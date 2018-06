Kleiner Stich mit schweren Folgen

Etwa jeder 30. Österreicher ist schwer allergisch gegen Insektenstiche. Rund 200.000 davon reagieren auf Wespen. Ein einziger Zwischenfall genügt, um innerhalb weniger Minuten in Lebensgefahr zu schweben. Im Akutfall: Ruhig bleiben und den Stachel, falls noch in der Haut, schnellstmöglich mit dem Fingernagel wegkratzen. „Wichtig für Allergiker ist es, in der warmen Jahreszeit immer Notfallmedikamente, wie einen lebensrettenden Adrenalin-Autoinjektor, mit sich zu führen“, rät Assoz.-Prof. Dr. Gunter Sturm, Leiter des Allergieambulatoriums am Reumannplatz in Wien und der Forschungsgruppe Klinische Allergologie an der Univ.- Hautklinik Graz.