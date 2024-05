Rumäne zockte im Ländle eigene Landsmänner ab

Wegen Geld- und Sachwucher muss sich seit Freitag ein Rumäne (52) am Landesgericht Feldkirch verantworten. Laut Vorwurf des Staatsanwaltes hatte der Invalidenrentner ein Haus in Lustenau angemietet und dafür 1400 Euro plus Betriebskosten bezahlt. Er vermietete die Liegenschaft dann „unter der Hand“ an rumänische Landsleute weiter und verschaffte sich so ein lukratives Nebeneinkommen.