Eindringling verletzte Pferd mutwillig in Stallbox

In der Zeit zwischen Samstag 22 Uhr und Sonntag 06 Uhr gelangte ein bisher unbekannter Täter auf eine Pferdekoppel in Unterhaus in Spittal/Drau. Er verschaffte sich Zugang zu den dazugehörigen Stallboxen. In einer der Stallboxen war ein 28 Jahre altes Pferd der Rasse Odenburger.