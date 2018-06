Von Äpfeln & Birnen, Verkehrstoten & Tempolimits

„Die verkehrssichersten Staaten Europas haben niedrigere Tempolimits als Österreich. Die Gesetze der Physik gelten nach wie vor: Mit dem Tempo steigen Unfallrisiko und die Schwere der Unfälle“, lässt sich „VCÖ-Experte Markus Gansterer“ in einer Aussendung des Verkehrsclub Österreich zitieren. Richtig ist: Zum Beispiel in Norwegen, dem Land mit der geringsten Zahl an Verkehrstoten, gilt ein Limit von 100 km/h. Nur: Wenn der Zusammenhang zwischen Verkehrstoten und Tempolimits ein physikalisches Gesetz wäre, könnten die Straßen in Portugal oder Belgien nicht gefährlicher sein als unsere - schließlich gilt dort ein Tempolimit von 120 km/h. Aber: In Portugal sterben pro Million Einwohner und Jahr 64 Menschen im Straßenverkehr, in Belgien 55, in Österreich 47.