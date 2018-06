Sturm: Streit um Champions League-Stadion

Dass der SK Sturm statt in Graz in Klagenfurt Champions League spielen will, kam im Grazer Rathaus überhaupt nicht gut an. Bürgermeister Siegfried Nagl (VP) drohte zwischenzeitlich damit, den Stadionumbau wieder abzusagen. Bei einem Vier-Augen-Gespräch am Montag in Nagls Büro wurde der Streit dann beigelegt.