Erster Blick auf den Porsche Taycan im Video!

Viel mehr ist in dem Clip nicht zu erkennen, das Meiste sind Bilder von anderen Porsche-Modellen, aktuellen wie solchen aus der Geschichte. Letztlich baut Porsche in dem Video die zentrale Bedeutung des Namen „Taycan“ auf: „Can“ ist türkisch und eine der Wortbedeutungen ist Seele. So ist „Soul, electrified“ die Quintessenz.