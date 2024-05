1. FC Köln gegen SC Freiburg – ab 18.30 Uhr LIVE

Düstere Vorzeichen: Gelingt Köln am Samstagabend gegen Freiburg kein Sieg, droht dem FC am Sonntag der siebte Bundesliga-Abstieg. Die letzten drei Duelle der beiden Vereine endeten aus Sicht der Freiburger 2:0, 1:0 und 2:0 – gegen keinen anderen Bundesligisten ist der SC aktuell so lange ohne Gegentor wie gegen den FC. drei Auswärtssiegen in Serie stellte der SC seinen Vereinsrekord in der Bundesliga ein, nun winkt also eine neue Bestmarke.