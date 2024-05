LIVE ab 17 Uhr: Blau-Weiß Linz gegen WSG Tirol

Für Blau-Weiß Linz und die WSG Tirol ist der Blick in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga ab sofort nach oben gerichtet. Nach dem am vergangenen Wochenende fixierten Klassenerhalt dürfen beide Teams mit dem Europacup-Play-off spekulieren. Am Samstag wird sich im direkten Duell in Linz weisen, für wen eine Saisonverlängerung realistisch ist. „Für den Sieger aus dieser Partie geht noch einmal eine kleine Tür auf“, sagte WSG-Coach Thomas Silberberger.