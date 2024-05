LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach muss gegen den WAC ran

Wer gegen die Kärnter im Tor stehen wird, ist noch offen, Tobias Schützenauer und auch Stammtormann Dejan Stojanovic trainieren nach Verletzungen wieder. „Wir warten das Aktivieren am Spieltag noch ab. Bei Dejan ist die Wahrscheinlichkeit aber am geringsten, dass er spielen kann“, sagte Standfest. In der Negativserie, in der sich der Gegner befindet, sah der Altach-Coach keinen Vorteil: „Die Saison ist für den WAC nicht so verlaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Wenn wir aber nicht bereit sind, hilft eine schlechte Serie vom Gegner nichts.“