Real Madrid gegen Cádiz CF – ab 16.15 Uhr LIVE

Auf den vorzeitigen Meisterschaftsgewinn anstoßen würden die Mannschaft am Samstag aber natürlich schon. Im Fall eines Sieges gegen Cadiz werde sich das Team die Partie Girona-Barcelona gemeinsam in einem Restaurant im TV anschauen, hieß es im Vorfeld. Für den derzeit verletzten David Alaba wäre es übrigens der zweite Meistertitel mit dem Königlichen nach jenem in seiner ersten Real-Saison 2021/22.