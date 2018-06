Kos: Hippokrates sonnige Reiseapotheke

Die Vielfalt der regionalen Produkte von Kos kann man am besten in der Dimotikí Agorá, der Markthalle direkt am Platia Eleftherias - Platz der Freiheit - erleben. In diesem 1934 von den Italienern errichteten Gebäude wird eine breite Palette an Obst und Gemüse angeboten, aber auch köstlicher Thymianhonig, hochwertiges Olivenöl und Kräuter aller Art. Besonders geschmackvoll sind die sogenannten Löffelsüßigkeiten gliká koutoulión. Die in Sirup eingelegten Früchte werden traditionell zum Kaffee gereicht.