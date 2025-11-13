Ursprung eines guten Bauchgefühls

ANREISE: Mit dem Zug nach Gröbming, Schladming oder Stainach-Irdning. Kostenlose Hotelabholung von den Bahnhöfen. Oder mit dem Pkw.

HOTEL: Gesundheitshotel Spanberger, spanberger.at oder 03685/221 06-0

ANGEBOT: F. X. Mayr Kur all inclusive: 7 Nächte ab 1742 Euro (Komfortzimmer Small). Inklusive ärztlicher Leistungen (Erst- und Enduntersuchung) 3x Bauchbehandlung Diäteinstellung, Verpflegung nach F. X. Mayr sowie Vorträge Bewegungsprogramm (Gymnastik, Yoga, Meditation, Wanderungen) 2x Harnanalyse und Fettvermessung u. v. m. Zusätzliche Therapien, Massagen und Anwendungen buchbar.

FEIERLICHKEITEN: Anlässlich des 150. Geburtstags von F. X. Mayr findet am Freitag, dem 28. 11. 2025, ab 12 Uhr im Geburtshaus (Hotel) ein Tag der offenen Tür mit Führungen, Live-Kochwerkstatt und Vernissage statt. Ab 16 Uhr Gedenkfeier in der katholischen Kirche Gröbming.

Weitere Auskünfte zu Ihrem Aufenthalt in der Steiermark finden Sie unter steiermark.com. Zu Ihrem Aufenthalt in Gröbming unter groebming.at