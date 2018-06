Unwetterschäden: Heer rückt zum Hilfseinsatz aus

Das Militärkommando Steiermark hat am Freitag den Assistenzeinsatz für die oststeirische Gemeinde Gasen (Bezirk Weiz) genehmigt, die ebenso wie die Ortschaft Piberegg zum Katastrophengebiet erklärt worden war. Die Pioniere verluden am Vormittag die Ausrüstung. Besonders Motorsägen werden benötigt, da umgestürzte Bäume entfernt werden müssen. Die Soldaten werden auch am Samstag und am Sonntag im Einsatz sein. „Der Einsatz dürfte voraussichtlich zehn Tage dauern“, schätzte das Militärkommando.