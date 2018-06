Wetter-Wahnsinn: Nächster Ort Katastrophengebiet

3.500 Sandsäcke in niederösterreichischen Bezirk befüllt

Auch am Mittwochnachmittag war im Bezirk Neunkirchen kein Ende der Regenfälle in Sicht. Am frühen Abend standen noch 38 Feuerwehren mit rund 400 Mann im Einsatz. In Ternitz und Pitten wurden für alle Einsatzstellen im Bezirk unzählige Sandsäcke befüllt und bereitgestellt. 3.500 waren es bereits am Dienstag gewesen. Anhaltende Niederschläge könnten zu stetig steigenden Pegelständen der Pitten und deren Zubringer und somit unweigerlich zu weiteren Problemen führen, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando mit.