Fluten, Hagel, Tornado: Ausnahmezustand im Land!

Lkw von Brücke gestürzt

In Dobersberg im Bezirk Waidhofen an der Thaya stürzte am Dienstagabend ein Lastwagen von einer Brücke. Zugfahrzeug und Anhänger kamen in der Flussmitte zum Stehen, der Fahrer wurde in der Kabine eingeschlossen. Weil sich der Gesundheitszustand des 39-jährigen Lenkers verschlechterte, konnte er von den Feuerwehren nicht gleich geborgen werden. Ein Feuerwehrmann musste zunächst die Notärztin durch den Fluss zum Lkw tragen, damit diese die Erstversorgung vornehmen konnte. Danach wurde der Mann aus dem Fahrzeug gerettet und ins Spital gebracht.