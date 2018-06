Die WM startete mit Eklat und kuriosem Putin

Der erste Tag der Fußball-WM in Russland hat am Donnerstag gleich den ersten Aufreger gebracht. Robbie Williams schickte bei der Eröffnungsfeier eine beleidigende Botschaft in die Welt. In den sozialen Netzwerken wurde diskutiert, ob damit die WM-Gastgeber gemeint sind oder ein prominenter Kritiker aus der Heimat. Der Sänger streckte bei der Liedzeile „I did this for free“ („Ich habe dies umsonst gemacht“) demonstrativ den Mittelfinger seiner linken Hand in die Kamera. Es blieb unklar, welche Botschaft der Musiker damit an wen übermitteln wollte.