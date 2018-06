Grimmiger „russischer Bär“ führt Saudi-Arabien vor

Keine Frage: Bereits im Vorfeld dieser WM-Eröffnung war klar, dass man die Annalen der Fußball-Geschichte wegen des Duells der Russen mit den Saudis wohl kaum umschreiben würde müssen. Zu schwach war die „Sbornaja“ in den vergangenen Monaten aufgetreten und zu wenig hatte Saudi-Arabien in der Vergangenheit bei WM-Endrunden aufgezeigt. Immerhin: Mit den Heim-Fans im Rücken startete die Elf von Ex-Tirol-Keeper Tschertschessow deutlich ambitionierter und mit viel Konter-Elan in die Partie. Ein Schirkow-Eckball (3.) und ein von Osama Hawsawi geblockter Samedow-Schuss (7.) deuteten die Gefährlichkeit der Russen zunächst nur an, in Minute 12 war es dann aber so weit.