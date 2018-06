Millionenschaden für Bauern

4,5 Millionen Euro macht heuer bis jetzt der Schaden durch Hagel und Überschwemmung aus, viel mehr als in einem durchschnittlichen Jahr, aber viel weniger als 2016, wo der Frost das Land mit voller Wucht getroffen hat. Da waren es circa 200 Millionen Euro! Wer den Schaden hat, meldet sich laut Kurz am besten bei seinem Versicherungsberater oder „online, das geht am allerschnellsten über www.hagel.at“. Dass die Hagelversicherung immer richtig schnell über das Schadensausmaß Bescheid weiß, kann Josef Kurz auch erklären: „Wir berechnen erste Schätzungen über ein hocheffizientes Computermodell in Abstimmung mit einer Schadensbesichtigung direkt vor Ort.“