Gemeindefusion: Sind die Grazer mehr „wert“?

Nach den großen Themen Wirtschaft, Umwelt und Verkehr in unserer gestrigen Ausgabe wenden wir uns heute weiteren wichtigen Bereichen zu, wie etwa fehlenden Kindergarten- und Schulplätzen. In Graz gibt es enormen Bedarf und enorme Ausbaukosten von zig Millionen Euro - die Bevölkerung wächst aber nicht nur in Graz, sondern auch in Graz-Umgebung rasant.