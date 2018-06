Angeklagter Reiter verweigert Gericht

„Eine gepeinigte Kreatur, ein offenbar völlig gefühlloser Reiter“ - so schrieb man in Pferdesport-Magazinen über ein CSI-Springreitturnier in Wr. Neustadt in Niederösterreich im Juni 2017. Jetzt sollte der Pferdesportler wegen Tierquälerei in mehreren Fällen vor Gericht in Wien stehen - doch er kam schon zum bereits zweiten Mal nicht.