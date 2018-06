Endlich: „Witcher“-Macher zeigen ihr Sci-Fi-RPG!

Dass CD Projekt Red, das Studio hinter dem gefeierten Rollenspiel „The Witcher 3“, seit einiger Zeit an einem Sci-Fi-Rollenspiel namens „Cyberpunk 2077“ arbeitet, war bereits bekannt. Auf der Spielemesse E3 in Los Angeles haben die Polen nun endlich Bilder aus ihrem Projekt gezeigt. Der neue Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die im Stil von Streifen wie „Blade Runner“ gehaltene Spielwelt und ihre Bewohner. Ein Erscheinungsdatum haben die Entwickler auf der E3 noch nicht verraten, man muss also davon ausgehen, dass das RPG-Mammutprojekt noch eine Weile reifen muss. Wenn es ähnlich gut wird wie „The Witcher 3“, sollte sich das Warten aber lohnen.