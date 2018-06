Harte Kritik an Macrons Gesetz gegen Fake News

Angesichts zahlreicher Änderungsanträge galt es als wahrscheinlich, dass die Nationalversammlung in der am Donnerstag vorgesehenen Zeit nicht mehr über die Gesetzesinitiative abstimmen würde. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, dürften die Beratungen über die Vorschläge dann erst im Juli fortgesetzt werden. Falls die Nationalversammlung, in der das Macron-Lager eine absolute Mehrheit hat, zustimmt, muss anschließend der Senat darüber beraten.