40 Jahre ohne Schein: Lenker raste Polizei davon

Bremsen völlig kaputt

Einen Schrott-Lkw stoppte die Polizei in Potzneusiedl im Bezirk Neusiedl am See. Wegen defekter Bremsen musste dem Lenker des rumänischen Sattelschleppers die Weiterfahrt untersagt werden. „Da bei einem Rad des Anhängers der Bremssattel komplett fehlte und ein Radbremszylinder abgeschlossen war, hatte das System überhaupt keine Wirkung. An einer weiteren Achse funktionierte die Betriebsbremse nicht“, teilt die Landesverkehrsabteilung mit.