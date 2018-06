Sölden: Wiedersehen mit Agent James Bond

Empfangen wird der Besucher von den Elementen Feuer und Eis. Ein letzter Blick über die Gipfel der Ötztaler Alpen - dann geht es hinein in den Berg. Sieben zum Großteil unterirdische Räume umfasst die Ausstellung. Ein Flammenmeer saugt uns auf und gibt uns auf der anderen Seite der Wirklichkeit wieder frei. Draußen in der Natur weiden Schafe, kreisen Adler, suchen Wanderer Erholung. Der Kontrast zur Welt hier drinnen könnte nicht größer sein. Eine Welt, in der Männer die Lizenz zum Töten haben, Frauen Golden Eyes und Agenten mit einem Martini in der Hand ein Quantum Trost spenden.