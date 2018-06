Weniger Flüchtlinge, aber verstärkte Kontrollen

Das Todesdrama schreckte nicht ab. Im Gegenteil: Viele Flüchtlinge versuchten weiter, via Güterzüge in den Norden zu kommen. Allein im Vorjahr wurden in Tirol 290 Illegale auf Waggons erwischt - heuer waren es bislang 151. Vor allem in den kalten Wintermonaten gab es eine wahre Aufgriffsflut. Im Jänner waren es 65, im Februar 53 - im April dann nur noch fünf und im Mai bisher zwei.