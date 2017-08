Internetkriminalität weiter im "Höhenflug"

Früher mussten Betrüger noch direkt mit Opfern in Kontakt treten, heute reicht oft ein Mausklick aus: Seit Jahren ist das Internet ein ideales Werkzeug für Gauner. Die Cyber- Kriminalität boomt - im ersten Halbjahr 2017 wurden allein in Tirol 586 Fälle angezeigt (plus 21,6 %). Die Dunkelziffer dürfte noch weit höher liegen.