Bei Fahrt in den Urlaub lauern teure Strafen

Erster Urlauberschichtwechsel in den laufenden Sommerferien. Und die Behörden in den jeweiligen Destinationen griffen bereits schamlos in die Urlaubskassen der Österreicher. Wer im Ausland mit dem Auto unterwegs ist, muss einige spezielle Regeln beachten: In der Regel wird Handy am Steuer in Italien, Kroatien und Spanien härter bestraft als bei uns, in Ungarn und Tschechien gilt die 0,0- Promille- Grenze. Zusätzlich können Reisende für Vergehen zur Kassa gebeten werden, die in Österreich nicht abgestraft werden.

Geldbußen bis 5000 Euro

Sind Schwangere oder Minderjährige im Auto, gilt in Bella Italia absolutes Rauchverbot - es drohen saftige Geldbußen bis zu 5000 Euro! Hier ist darüber hinaus "Licht am Tag" außerhalb der Städte Pflicht.

Kein Pardon kennt die kroatische Polizei, wenn das sogenannte Pickerl abgelaufen ist. In Österreich gibt es da eine Toleranzfrist von vier Monaten.

Erich Schönauer, Kronen Zeitung