Vogelgrippe: 5 Schwäne in der Steiermark verendet

Jetzt ist die Vogelgrippe auch in der Steiermark angekommen: Fünf tote Schwäne sind in Karlsdorf südlich von Graz in der Mur gefunden worden. Bei ihnen hat sich der Verdacht bewahrheitet: Sie waren mit dem Aviäre Influenza Typ A(H5N8) infiziert gewesen, teilte Gesundheitslandesrat Christopher Drexler mit.