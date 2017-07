Hofer kritisiert Kern wegen Drohungen gegen Ungarn

Die Kritik Kerns an Ungarn mit der gleichzeitig über Medien transportierten Androhung von EU- Mittel- Kürzungen sei ein Beispiel für "wenig sachliche Kritik". "Ich habe den Eindruck, dass diplomatische Gepflogenheiten bei jenen Politikern, die in zu hohem Maße auf Marketing setzen, in den Hintergrund geraten sind. Außenpolitik ist ein glattes Parkett und wenn man darauf ausgleitet, dann schadet das unserer Republik, unserer Wirtschaft und unseren Arbeitsplätzen", warnte Hofer am Samstag.

Hofer für engere Kooperation mit Staaten Mitteleuropas

Hofer, der hinter FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache bei den Nationalratswahlen im Herbst auf Platz zwei der FPÖ- Bundesliste antreten soll, will sich in der neuen Legislaturperiode für eine "grundlegende Änderung der außenpolitischen Positionierung Österreichs" einsetzen, hieß es in einer Aussendung am Samstag. Bei einer etwaigen Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen kündigte Hofer eine "strenge Äquidistanz zu den USA und Russland" sowie eine "verstärkte Kooperation mit China" an.

Russlands Präsident Putin bei einem Staatsempfang beim chinesischen Präsidenten Xi Foto: AP

Für Österreich und seine Rolle in Europa stellt sich Hofer den Beitritt in eine "Gruppe ähnlich den Benelux- Staaten" vor. Durch "diese Kooperation soll das Gewicht der Länder Mitteleuropas in der EU stärken und sich dafür einsetzen, eine subsidiäre, wirtschaftlich starke und demokratisch gereifte Europäische Union zu bilden", so der ehemalige Präsidentschaftskandidat.

Schieder: "Hofer verteidigt Ungarn, greift Österreich an"

SPÖ- Klubobmann Andreas Schieder zeigte sich über die Kritik der FPÖ erstaunt. "Ich bin verwundert, dass die FPÖ hier Ungarn verteidigt und Österreich angreift", sagte Schieder. Die internationale Kritik sei "ja keine Kritik an der ungarischen Bevölkerung, sondern an der rechtsnationalen Regierung", verteidigte Schieder seinen Parteichef. Ministerpräsident Viktor Orban versucht seiner Ansicht nach mit einem "anti- europäischen Kurs von der sozialen Schieflage in seinem Land" abzulenken. Nach Polen werde die EU- Kommission gegen Ungarn das nächste Vertragsverletzungsverfahren einleiten, ist sich der Sozialdemokrat sicher.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder Foto: APA/Georg Hochmuth

Szijjarto: "Legitim, dass Budapest anderen Standpunkt vertritt"

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto hat angesichts der jüngsten Kritik aus Wien eine härtere Gangart angekündigt. Die ungarische Diplomatie werde ab jetzt nach dem Prinzip "Wie du mir, so ich dir" agieren, sagte Szijjarto am Freitag. Die "Zeit der Feinfühligkeiten gegenüber Österreich" sei vorbei. "In Wien ist es auch für unsere sozialdemokratischen Freunde an der Zeit, zu bemerken, dass die österreichisch- ungarische Monarchie nicht mehr existiert. Es ist legitim, dass Budapest einen anderen Standpunkt vertritt, als Wien", so Szijjarto.

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto Foto: AFP

"Wenn Österreichs Bundeskanzler Ungarn auf ungerechtfertigte Weise attackiert, verleugnet er, dass Ungarn Österreich beschützt und österreichische Unternehmen mit Milliarden von Forint unterstützt. Das können wir nicht unkommentiert stehen lassen." Szijjarto spielt dabei auf den im Zuge der Flüchtlingsbewegungen errichteten Grenzzaun zu Serbien an, der "nicht nur Ungarn, sondern auch Österreich schützt".