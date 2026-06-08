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Körperliche Probleme

Check im Spital! Sinner reagiert auf Paris-Drama

Tennis
08.06.2026 17:04
Jannik Sinner lässt sich in einem renommierten Spital gründlich untersuchen.
Jannik Sinner lässt sich in einem renommierten Spital gründlich untersuchen.(Bild: AP/Thibault Camus)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jannik Sinner hat auf seinen dramatischen körperlichen Einbruch in der zweiten Runde der French Open reagiert. Der Südtiroler lässt sich Montag und Dienstag im Spital gründlich durchchecken, nachdem er mit Freundin Laila zuletzt noch die Seele baumeln gelassen hatte.

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Im berühmten Krankenhaus San Raffaele in Mailand lässt sich Sinner am Montag und Dienstag gründlich durchchecken. Der Tennis-Weltranglistenerste reagiert damit auf wiederholte körperliche Probleme.

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Zuletzt musste er etwa überraschend in der zweiten Runde der French Open ein sicher geglaubtes Match nach einem dramatischen körperlichen Einbruch noch aus der Hand geben und damit in Paris vorzeitig die Segel streichen. 

Traumurlaub mit Laila
Eine ganze Reihe an Untersuchungen soll nun nach den Ursachen der Probleme suchen. Ab Mittwoch will sich Sinner dann wieder auf die Vorbereitung für Wimbledon konzentrieren. Vor dem Grand-Slam-Turnier Ende Juni wird der Südtiroler keine Turniere mehr bestreiten. 

Nach seinem Ausscheiden in Paris hatte das Tennis-Ass zusammen mit Partnerin Laila Hasanovic ein paar Tage auf Sardinien die Seele baumeln lassen und sich von den Strapazen der vergangenen Wochen erholt. 

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