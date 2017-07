Psychotherapeuten wollen Verbot für Netflix- Serie

Slut Shaming, Stalking, (Cyber- )Mobbing, Depression: Die Schülerin Hannah Baker hat es als "Neue" in ihrer Highschool nicht leicht. Nach zahlreichen Attacken ihrer Mitschüler fasst sie den Entschluss, sich das Leben zu nehmen. Bevor sie diesen Schritt setzt, nimmt sie ihre Beweggründe auf 13 Kassetten auf. Eine Kassette für jede Person, die verantwortlich an ihrem Tod ist. Jeder ihrer Peiniger muss sich die Aufzeichnungen anhören - sonst droht sie aus dem Jenseits mit der Veröffentlichung der Aufnahmen.

Protagonist und Mitschüler Clay bekommt die Kassetten, die Hannah aufgenommen hat. Foto: Beth Dubber/Netflix

Zweieinhalb mehr Suizidtote als Verkehrstote

Selbstmord ist ein Thema, über das nicht oft geredet wird - dabei war 2016 die Zahl der Suidzidfälle zweieinhalb Mal so hoch wie jene der Verkehrstoten. Letztes Jahr haben sich 60 bis 70 Kinder und Jugendliche im Alter von 15 bis 10 das Leben genommen.

Die erfolgreiche Drama- Serie "Tote Mädchen lügen nicht" (englischer Originaltitel: 13 Reasons Why) hat sich dem sensiblen Thema Suizid angenommen und damit international für sehr viel Aufregung gesorgt. In Neuseeland wurde die Serie für unter 18- Jährige verboten - nur im Beisein von Erwachsenen dürfen sich jüngere Jugendliche die Serie ansehen. In Deutschland wird von Kinder- und Jugendärzten ein generelles Verbot der Serie gefordert, da "große Gefahr insbesondere für psychisch kranke und labile junge Menschen" geortet wird.

Glückliche Momente für Hannah werden meist von Mitschülern zerstört. Foto: Beth Dubber/Netflix

Hannah fühlt sich als Mobbing-Opfer oft einsam. Foto: Beth Dubber/Netflix

Ministerium erlässt Verhaltenskodex für Lehrer zur Serie

Auch in Österreich ist die Serie heftig umstritten. Sogar das Bildungsministerium hat deshalb einen Verhaltenskodex für Lehrer verfasst, wie mit der Serie umgegangen werden soll. In einer Broschüre wird Pädagogen empfohlen, die Netflix- Produktion nur dann zu thematisieren, wenn sie mitbekommen, dass Schüler die Serie auch wirklich sehen: Von selbst sollen sie das Thema nicht anschneiden. Der Grund: Da "keine adäquaten Hilfsmöglichkeiten dargestellt werden, sodass leicht der falsche Eindruck entstehen kann, dass es keine Hilfe gibt oder dass Hilfesuchen keinen Sinn macht".

Clay spricht an Hannahs Grab mit einer Mitschülerin über den Tod des jungen Mädchens. Foto: Beth Dubber/Netflix

Psychotherapeuten: "Gespräch mit Kindern suchen"

Auch der Bundesverband für Psychotherapie warnt vor der Serie, weil keine Lösungsansätze für die Hauptfigur Hannah aufgezeigt werden. "Wichtig ist die Vermittlung, dass es kein Problem gibt, dass nicht lösbar wäre", schreibt der Verband in einer Aussendung. Er rät Eltern, genau zu beobachten, was für Inhalte Kinder im Internet aufrufen und im Fall der Fälle das Gespräch darüber zu suchen: "In diesem aktuellen Fall sollten die Erwachsenen hellhörig werden, wenn gerade diese Serie zum Lieblingsprogramm des Nachwuchses wird," heißt es.

Foto: Beth Dubber/Netflix

Serienmacher wollen heikles Thema zu Gesprächstoff machen

Die Macher der Serie rechtfertigen sich damit, dass sie die Zuschauer schonungslos mit der Realität konfrontieren und verdeutlichen, dass Selbstmord keine Erlösung, sondern qualvollen Horror darstelle. Autor Nic Shef führte in einer Kolumne in "Vanity Fair" aus, dass er das Thema Suizid zum Gesprächsthema machen wollte. US- Star Selena Gomez, die die Serie produzierte, verteidigt ihr Machwerk: Es sei kein einfaches Thema, doch es würde Teenagern helfen, in einen Dialog darüber zu treten.