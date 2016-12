Wie Kriminelle kostenlose Flugtickets abstauben

Hacker können sich über Sicherheitslücken in Buchungssystemen offenbar Flugtickets ergaunern. Da die im Internet gebuchten Tickets nicht durch Passwörter geschützt seien, könnten Hacker vergleichsweise einfach an bereits bezahlte Buchungen gelangen und diese Flüge etwa umbuchen, teilweise stornieren oder in Gutscheine umtauschen, berichteten die "Süddeutsche Zeitung" und der WDR.