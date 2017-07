IBM hebt "Datensicherheit auf eine neue Stufe"

IBM will mit einer neuen Generation seiner Großrechner "IBM Z" die Sicherheit und Verschlüsselung von Daten auf eine neue Stufe heben. Erstmals sei es möglich, sämtliche Daten, die mit einer Anwendung, einem Cloud- Service oder einer Datenbank verbunden sind, zu verschlüsseln, kündigte das Unternehmen am Montag an.